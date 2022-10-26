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"Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана
Михаил призвал не критиковать одноклубника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поддержал партнера по команде Даниила Сикана, который не сумел забить в пустые ворота "Селтика" в матче Лиги чемпионов.
"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого козака (Даниила Сикана). У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержку. Спасибо за понимание", - написал Мудрик в своем Instagram.
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Напомним, в рамках 5-го тура "Селтик" и "Шахтер" расписали боевую ничью -1:1. Этот результат гарантировал "горнякам" как минимум третье место и выход в Лигу Европы.
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