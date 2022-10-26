"Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поддержал партнера по команде Даниила Сикана, который не сумел забить в пустые ворота "Селтика" в матче Лиги чемпионов.

"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого козака (Даниила Сикана). У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержку. Спасибо за понимание", - написал Мудрик в своем Instagram.

Все самые яркие моменты матча Селтик - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Напомним, в рамках 5-го тура "Селтик" и "Шахтер" расписали боевую ничью -1:1. Этот результат гарантировал "горнякам" как минимум третье место и выход в Лигу Европы.

Фото: instagram.com/mmudryk10