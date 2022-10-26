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"Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Михаил призвал не критиковать одноклубника

"Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поддержал партнера по команде Даниила Сикана, который не сумел забить в пустые ворота "Селтика" в матче Лиги чемпионов.

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"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого козака (Даниила Сикана). У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержку. Спасибо за понимание", - написал Мудрик в своем Instagram.

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Напомним, в рамках 5-го тура "Селтик" и "Шахтер" расписали боевую ничью -1:1. Этот результат гарантировал "горнякам" как минимум третье место и выход в Лигу Европы.

"Поддержите этого козака". Мудрик после матча с Селтиком встал на защиту Сикана - изображение 1
Фото: instagram.com/mmudryk10
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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Даниил Сикан Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
26.10.2022 в 10:08
+1, респект Мудрику, за теплые и мудрые слова. Хотя, если вспомнить себя вчерашнего … ноги бы оторвать этому казаку. Пусть спасибо скажет команде, что эта "ошибка" не перетворилась в критическую… (
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