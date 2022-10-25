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Как? Как не забил Сикан Селтику? Видео ужасного промаха форварда Шахтера

Украинские
(1 голосов)

Этого гола, возможно, будет очень не хватать горянкам

Как? Как не забил Сикан Селтику? Видео ужасного промаха форварда Шахтера

Новина українською

Шахтер играет матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Горянки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.

А на 71-й минуте Михил сделал все для Сикана, и как, как он не забил?

Возможно, этого гола не будет хватать горнякам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Даниил Сикан
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.10.2022 в 23:51
Клас гравця....
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