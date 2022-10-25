Как? Как не забил Сикан Селтику? Видео ужасного промаха форварда Шахтера
Этого гола, возможно, будет очень не хватать горянкам
Шахтер играет матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.
Горянки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.
А на 71-й минуте Михил сделал все для Сикана, и как, как он не забил?
Возможно, этого гола не будет хватать горнякам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.10.2022 в 23:51
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