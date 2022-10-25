Как? Как не забил Сикан Селтику? Видео ужасного промаха форварда Шахтера

Шахтер играет матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Горянки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.

А на 71-й минуте Михил сделал все для Сикана, и как, как он не забил?

Возможно, этого гола не будет хватать горнякам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.