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Максимальная интрига. Айнтрахт – Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Айнтрахт - Марсель ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Максимальная интрига. Айнтрахт – Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Это, пожалуй, самая интересная группа Лиги чемпионов. Картина здесь существенно меняется после каждого тура, перед последним игровым днем каждая из команд может оказаться как в плей-офф Лиги чемпионов, так и ни с чем.

Одним словом, максимальная интрига. Закрутил ее "Айнтрахт", который одолел дома "Марсель" в напряженном поединке. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа D, пятый тур
26 октября 2022 года. 22.00. Франкфурт, "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" - "Марсель" 2:1
Голы: Камада (3), Муани (27) - Гендузи (22)

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В статье: Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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