Максимальная интрига. Айнтрахт – Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов

Это, пожалуй, самая интересная группа Лиги чемпионов. Картина здесь существенно меняется после каждого тура, перед последним игровым днем каждая из команд может оказаться как в плей-офф Лиги чемпионов, так и ни с чем.

Одним словом, максимальная интрига. Закрутил ее "Айнтрахт", который одолел дома "Марсель" в напряженном поединке. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа D, пятый тур

26 октября 2022 года. 22.00. Франкфурт, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Марсель" 2:1

Голы: Камада (3), Муани (27) - Гендузи (22)