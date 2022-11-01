Лига чемпионов. Байер играет вничью с Брюгге и выходит в Лигу Европы

В заключительном туре квартета B "Байер" принимал "Брюгге". Хозяева упустили все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, а гости впервые в истории будут играть в 1/8 финала самого престижного европейского турнира. Однако, этот матч не был лишен интриги. Если немцы сыграют лучше "Атлетико", то попадут в Лигу Европы. Следует отдать должное фанатам леверкузенского клуба, которые, несмотря на невнятные результаты команды, заполнили арену.

Первый тайм не порадовал болельщиков высокими скоростями и опасными моментами. Казалось, что гости были непротив закончить игру нулевой ничьей, а у подопечных Алонсо с позиционным футболом были существенные проблемы. Команды не знали что делать с мячом в заключительной трети поля. Лишь в конце первой половины встречи соперники вспомнили о воротах. Первый более-менее опасный момент был создан на 34-й минуте, когда пробивал с правого фланга Диаби, но голкипер бельгийского клуба справился с этим ударом. К перерыву имели возможность гости, но в удивительном прыжке Градецки отразил удар Соау. В параллельном матче "Порту" обыгрывал "Атлетико", поэтому этот результат обязывал "фармацевтов" играть активнее.

Сразу после перерыва отличную возможность отличиться имели бельгийцы. После прострела Соболя в перекладину пробил Бьюкенен. Через несколько минут после удара Шика пришлось вступать в игру Миньоле. Гораздо интереснее заиграли команды в атаке после разговора с тренерами. Казалось, что соперники продолжат играть на победу, но после середины второго тайма темп игры снова замедлился.

На 79-й минуте поле покинул Эдуард Соболь. Украинец сегодня запомнился активной игрой в атаке. Если бы не перекладина после удара Бьюкенена, то Эдуард записал бы в свой актив ассист.

Вырвать победу никто из соперников не смог. В итоге, равная игра завершается вничью. "Брюгге" завершает группу на втором месте, а "Байер" финиширует третьим. Благодаря победе "Порту" над "Атлетико" (2:1) немцы выходят в лигу Европу.

Лига Чемпионов, группа B. 6-й тур

Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Брюгге" 0:0

Предупреждения: Соболь (36), Паласиос (43), Андрих (63)

"Байер": Лукаш Градецки, Джонатан Та, Митчел Баккер, Одилон Коссуну, Роберт Андрих, Эдмонд Тапсоба, Патрик Шик, Каллум Хадсон-Одои, Мусса Диаби, Эксекиэль Паласиос (Керем Демербай, 46), Джереми Фримпонг

"Брюгге": Симон Миньоле, Эдуард Соболь (Кайл Ларин, 79), Ферран Ютгла (Роман Яремчук, 86), Ноа Ланг (Андреас Ольсен, 67), Кайл Ларин, Таджон Бьюкенен, Камал Соуа, Ханс Ванакен, Каспер Нильсен, Анга Дедрик Боята, Брандон Мехеле