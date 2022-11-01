ЛЧ. Порту – Атлетико 2:1. Мадридцы вылетают из еврокубков

Лига чемпионов, шестой тур

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Впервые за 12 лет "матрасники" остались без евровесны. Тогда еще во главе клуба не было Диего Симеоне (он пришел через год), и действующий на тот момент победитель Лиги Европы "Атлетико" не вышел из группы той же ЛЕ.

Проваленный старт перечеркнул надежду хотя бы на Лигу Европы. Суматоха гостей в обороне уже на пятой минуте позволила забить Тареми в пустые ворота после хорошей комбинации с фланга. На 13-й минуте иранец еще и мог удваивать преимущество, но Облак спас.

А со временем словенец ничего не смог сделать с ударом Эустакио. "Порту" провел быструю атаку: гости имели преимущество в количестве игроков, но не смогли удачно перекрыть все зоны - с одной из них без проблем переправил мяч в сетку ворот 25-летний канадец. Эустакио, как и Тареми, забили в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Но реакция на эти пропущенные голы в "Атлетико" никак не выливалась в атаки. Напротив – наступал “Порту”, однако незадолго до перерыва и сразу же в начале второго тайма оба раза выручил Облак.

Горячим выдался период с 74-й по 77-ю минуту матча. Обе команды провели по две контратаки, но забить не смогли. Это были первые шансы "Атлетико" в поединке.

Все-таки гол престижа "матрасники" успели забить. Но делал это игрок "Порту" Маркано, срезавший затылком мяч в свои ворота. Шанс был еще и у Куньи воспользоваться еще одним подарком Маркано, но после обрезки защитника хозяев Матеус пробил в руки голкиперу.

Благодаря этой победе “драконы” еще и в итоге возглавили квартет B, ведь опередили “Брюгге” на одно очко. После двух стартовых поражений “Порту” в группе это казалось нереальным, однако прекрасная игра в заключительных четырех турах дала возможность это сделать. Ну, а Симеоне отправится на переговоры с руководством клуба. Это прецедент, который может влечь за собой последствия.

"Порту" (Порту, Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 2:1

Голы: Тареми 5, Эустакио 24 – Маркано 90+5 (авт.)

Порту: Кошта – Пепе (Р. Консейсау 89), Кардозу, Маркано, Заиду (Венделл 53) – Отавиу (Боргес 89), Груич, Эустакио, Галено (Фолья 89) – Эванилсон (Мартинес 81), Тареми

Атлетико: Облак – Савич, Хименес, Мандава – Молина, Де Пауль, Витсель, Сауль (Карраско 60) – Корреа (Барриос 85), Гризманн, Феликс (Кунья 61)

Предупреждения: Груич 39, Кардозу 69 – Мандава 42, Савич 48, Де Пауль 69