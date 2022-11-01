Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико занял последнее место в группе ЛЧ. Впервые с 2010-го рохибланкос не вышли из группы в еврокубках
В Лигу Европы поехал "Байер"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" Мадрид занял последнее место в группе после 6-го тура Лиги чемпионов. "Рохибланкос" уступили "Порту" (1:2) в матче, который решал, кто поедет в Лигу Европы.
Для "Порту" домашний матч не имел турнирного значения. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф туром ранее.
В параллельном матче "Байер" сыграл вничью с "Брюгге" (0:0). Таким образом команды набрали одиннаковое количество очков, разница мячей также была равна, но немецкая команда обошла мадридцев по очным встречам.
"Атлетико" не вышел из группы в еврокубках впервые с сезона 2010/11. Тогда клуб не смог набрать очков для выхода из группы в Лиге Европы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Порту"
|6
|4
|0
|2
|12-7
|+5
|12
|2
|"Брюгге"
|6
|3
|2
|1
|7-4
|+3
|11
|3
|"Байер"
|6
|1
|2
|3
|4-8
|-4
|5
|4
|"Атлетико"
|6
|1
|2
|3
|5-9
|-4
|5
Популярное сейчас
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022
- Шахтер - РБ Лейпциг: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО