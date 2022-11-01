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Атлетико занял последнее место в группе ЛЧ. Впервые с 2010-го рохибланкос не вышли из группы в еврокубках

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

В Лигу Европы поехал "Байер"

Атлетико занял последнее место в группе ЛЧ. Впервые с 2010-го рохибланкос не вышли из группы в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" Мадрид занял последнее место в группе после 6-го тура Лиги чемпионов. "Рохибланкос" уступили "Порту" (1:2) в матче, который решал, кто поедет в Лигу Европы.

Для "Порту" домашний матч не имел турнирного значения. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф туром ранее.

В параллельном матче "Байер" сыграл вничью с "Брюгге" (0:0). Таким образом команды набрали одиннаковое количество очков, разница мячей также была равна, но немецкая команда обошла мадридцев по очным встречам.

"Атлетико" не вышел из группы в еврокубках впервые с сезона 2010/11. Тогда клуб не смог набрать очков для выхода из группы в Лиге Европы.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Порту" 6 4 0 2 12-7 +5 12
2 "Брюгге" 6 3 2 1 7-4 +3 11
3 "Байер" 6 1 2 3 4-8 -4 5
4 "Атлетико" 6 1 2 3 5-9 -4 5
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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Брюгге Байер (Леверкузен) Порту
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2022 в 22:01
Круто
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Dimka26 (Чернигов)
01.11.2022 в 21:56
до сих пор не понимаю. за что держат Симеоне столько лет в Атлетико.
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