Атлетико занял последнее место в группе ЛЧ. Впервые с 2010-го рохибланкос не вышли из группы в еврокубках

"Атлетико" Мадрид занял последнее место в группе после 6-го тура Лиги чемпионов. "Рохибланкос" уступили "Порту" (1:2) в матче, который решал, кто поедет в Лигу Европы.

Для "Порту" домашний матч не имел турнирного значения. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф туром ранее.

В параллельном матче "Байер" сыграл вничью с "Брюгге" (0:0). Таким образом команды набрали одиннаковое количество очков, разница мячей также была равна, но немецкая команда обошла мадридцев по очным встречам.

"Атлетико" не вышел из группы в еврокубках впервые с сезона 2010/11. Тогда клуб не смог набрать очков для выхода из группы в Лиге Европы.