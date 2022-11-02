  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Страшный сон гордых шотландцев. Рейнджерс - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Страшный сон гордых шотландцев. Рейнджерс - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рейнджерс - Аякс ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Страшный сон гордых шотландцев. Рейнджерс - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс" ужасно провел эту Лигу чемпионов. Команда проиграла все шесть матчей, забила два гола, а пропустила больше двадцати. Финалист последней Лиги Европы оказался не готов к новому для себя уровню.

А "Аякс" оказался неготов к соперничеству с "Наполи" и "Ливерпулем". Потому амстердамцы переходят в Лигу Европы. Смотрите, каков был последний шаг команды в Лиге чемпионов, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Группа А. Шестой тур
"Рейнджерс" - "Аякс" 1:3
Голы: Тавернье 87 - Бергейс 6, Кудус 29, Консейсау 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде