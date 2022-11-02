Страшный сон гордых шотландцев. Рейнджерс - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча

"Рейнджерс" ужасно провел эту Лигу чемпионов. Команда проиграла все шесть матчей, забила два гола, а пропустила больше двадцати. Финалист последней Лиги Европы оказался не готов к новому для себя уровню.

А "Аякс" оказался неготов к соперничеству с "Наполи" и "Ливерпулем". Потому амстердамцы переходят в Лигу Европы. Смотрите, каков был последний шаг команды в Лиге чемпионов, в видеообзоре матча.