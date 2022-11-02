Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Страшный сон гордых шотландцев. Рейнджерс - Аякс 1:3. Видео голов и обзор матча
Рейнджерс - Аякс ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" ужасно провел эту Лигу чемпионов. Команда проиграла все шесть матчей, забила два гола, а пропустила больше двадцати. Финалист последней Лиги Европы оказался не готов к новому для себя уровню.
А "Аякс" оказался неготов к соперничеству с "Наполи" и "Ливерпулем". Потому амстердамцы переходят в Лигу Европы. Смотрите, каков был последний шаг команды в Лиге чемпионов, в видеообзоре матча.
ЛЧ. Группа А. Шестой тур
Голы: Тавернье 87 - Бергейс 6, Кудус 29, Консейсау 89
Популярное сейчас
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Разведка Британии – о причине переброски в беларусь истребителей рф, способных нести Кинжалы
- Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО