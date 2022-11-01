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Рейнджерс уступил Аяксу дома и закончил выступление в еврокубках с 0 очков
Очки не удалось набрать даже для престижа
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Аякс" в гостях обыграл "Рейнджерс" (3:1), тем самым лишив надежды шотландскую команду хотя бы на одно очко. Клуб из Глазго завершает свой еврокубковый сезон на последнем месте в группе ЛЧ.
Нидерландцы быстро повели в счете уже на 6 минуте – забил Бергейс. На 29 минуте встречи Кудус удвоил преимущество.
Хозяева получили надежду на камбек на 87 минуте – Таверньер сделал счет 1:2, но уже на 89-ой Косейсау снова увеличил отрыв до двух мячей. Победа "Аякса".
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