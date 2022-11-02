Шахтер - РБ Лейпциг: битва за плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября, 19:45. Муниципальный стадион (Варшава)

Трансляция – медиасервис MEGOGO, платформа Volia TV.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уже обеспечил себе евровесну. Правда, пока в Лиге Европы. Для того чтобы все же продолжить борьбу в самом престижном клубном турнире континента, "горнякам" необходимо обыгрывать РБ "Лейпциг". Ни один другой вариант к цели не приведет. Ведь немцы идут вторыми с 9 пунктами в активе, а украинская команда разместилась на третьей позиции с 6-ю. Поэтому в случае победы "Шахтера" команды сравняются по очкам, но именно "горняки" окажутся на второй позиции из-за лучшей статистики очных встреч.

Первый легальный букмекер и титульный партнер "Шахтера" Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка. Эксперты прогнозируют плей-офф ЛЧ именно немецкой команде. На победу "Лейпцига" выставлен коэффициент – 1.68, в то время шансы на успех "горняков" расценивают как 5.20 к 1. Коэффициент на ничью – 4.00. Наиболее вероятен счет 0:2.

Подобный неутешительный для "горняков" прогноз связан в первую очередь с классом игроков и произошедшими в "Лейпциге" изменениями с момента первого матча команд. В первом туре "горняки" просто шокировали соперников (1:4) и заставили руководство немецкого клуба прибегнуть к кардинальным кадровым решениям. Доменико Тедеско, причастный ко всем прошлогодним успехам "Лейпцига" и выведший его в Лигу чемпионов, покинул пост главного тренера команды, а на его место пришел 45-летний Марк Розе, до мая прошлого года возглавлявший дортмундскую "Боруссию". Уже с Розе "Лейпциг" выровнял результаты в Буднеслиге, поднялся на 6-е место в чемпионате (в последнем туре обыгран "Байер" 2:0), и победил "Реал" в Лиге чемпионов. Поэтому сейчас немцы находятся в шаге плей-офф ЛЧ и отдавать его не собираются. К матчу с "Шахтером" "Лейпциг" подходит без существенных потерь. При этом в отличной форме находятся его лидеры, у Кристофера Нкунка уже 9 голов в текущем сезоне, Тимо Вернер отличился 4 раза и записал на свой счет 2 ассиста.

А вот "Шахтер" перед матчем в Варшаве потерял Александра Зубкова. Полузащитник травмировался в матче УПЛ против "Александрии". Кроме этого в лазарете у "горняков" и автор дубля в ворота "Лейпцига" в первом матче – Марьян Швед, а также Ефим Конопля. Хотя, и Конопля и Зубков, в отличие от Шведа отправились с командой на игру. Перед матчами с "Реалом" и "Селтиком" "Шахтер" переносил свои матчи чемпионата Украины, однако игру против "Александрии" на выходных провел - в результате вторая ничья в сезоне. Отставание "горняков" от идущего на первой позиции "Днепра-1" увеличилось до 5 очков.

Учитывая общую ситуацию в команде, отсутствие громких заявлений по поводу ее целей в Европе, "Шахтер" уже выполнил свою задачу. Команда удивила, заставила говорить об украинских игроках и войне в Украине, изменила отношение к себе и закрепила за собой место среди лучших европейских команд, продолжающих борьбу за трофеи.

Но аппетит приходит во время еды, и, несмотря на все "против", мы продолжаем мечтать об украинской команде в плей-офф Лиги чемпионов и верить, что "Шахтеру" это по силам.

Болеем за своих и заряжаем на "горняков" вместе с Parimatch Ukraine!