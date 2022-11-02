Юношеская лига. Шахтер расписал ничью с Лейпцигом

Заключительный поединок группового этапа Юношеской лиги УЕФА уже не имел турнирного значения: "горняки" досрочно завоевали путевку в следующий этап соревнований, а для 19-летних "быков" этот поединок точно станет последним.

Впрочем, по меньшей мере, по первому тайму даже близко не было видно, что у игры нет интриги: команды с первых секунд включили безумный темп и отвечали атакой на атаку. Ближе к голу были немецкие гости, которые даже забили: после подачи к линии вратарской Барченко парировал первый удар, но Ихенду добил. Однако арбитры усмотрели в этом эпизоде ​​очень сомнительный офсайд.

В целом, в первом тайме немцы больше контролировали мяч и старались постоянно давить. Кроме уже упоминавшегося эпизода Кель выходил лицом к лицу с голкипером "Шахтера", однако принял худшее из возможных решений: вместо удара решил делать передачу на партнера, оказавшуюся неудачной. Дончане на эту активность соперника ответили выстрелом Баки в штангу.

Во второй половине темп ощутимо упал. "Шахтер" в это время несколько исправил ситуацию с владением, но выгоды в виде опасности у чужих ворот это не приносило. А вот "Лейпциг" в одном из выпадов проверил на прочность правую стойку ворот дончан. Лишь к концу встречи "горняки" усилиями Погорилого смогли напрячь оборону гостей, но также без голов.

"Шахтер" сегодня очень много проигрывал верховых мячей, но у соперника были проблемы с реализацией. Дончане сегодня были ближе к поражению, чем к собственной победе, хотя несколько неплохих моментов все же создали. Но даже это впечатление "горняки" смазали, ведь в последние десять минут (с добавленным) вообще перестали играть и пропустили еще несколько моментов на собственные ворота.

Дончане со второго места выходят в плей-офф. Это означает, что на стадии стыковых матчей, состоящей из одной встречи, они будут играть на выезде. Жеребьевка запланирована на 8 ноября, а сами поединки пройдут 7-8 февраля.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур

"Шахтер" – "Лейпциг" 0:0