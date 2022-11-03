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Отомстили, хоть и не разнесли. Челси - Динамо (Загреб) 2:1. Обзор матча и видео голов
Челси - Динамо (Загреб) ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Челси" этот матч не имел турнирного веса, но нужно было отомстить за поражение в первом круге. В итоге задачу удалось выполнить, хотя реванш получился слишком скромным. По сумме двух матчей "Динамо" (Загреб) "Челси" не проиграло.
Но вылетело из еврокубков и закончило для Хорватии международный сезон. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов, группа Е. 6-й тур
Лондон, Стэмфорд Бридж
"Челси" – "Динамо" Загреб 2:1
Голы: Стерлинг 18, Закария 30 – Петкович 7
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