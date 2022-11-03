Отомстили, хоть и не разнесли. Челси - Динамо (Загреб) 2:1. Обзор матча и видео голов

Для "Челси" этот матч не имел турнирного веса, но нужно было отомстить за поражение в первом круге. В итоге задачу удалось выполнить, хотя реванш получился слишком скромным. По сумме двух матчей "Динамо" (Загреб) "Челси" не проиграло.

Но вылетело из еврокубков и закончило для Хорватии международный сезон. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа Е. 6-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

"Челси" – "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Стерлинг 18, Закария 30 – Петкович 7