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Обидчик Шахтера - в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Кристофер Нкунку отличился голом и ассистом
Фото: rbleipzig.com
УЕФА представил претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
В их числе оказался полузащитник "РБ Лейпцига" Кристофер Нкунку, который открыл счет в матче против "Шахтера" (4:0). Вдобавок он отличился ассистом. На это звание также номинирован нападающий "Милана" Оливье Жиру - он оформил дубль и сделал две результативные передачи во встрече с "Зальцбургом" (4:0).
Также в списке свое место нашли хавбек "Реала" Федерико Вальверде, забивший гол в ворота "Селтика" (5:1) и вингер "Барселоны" Ферран Торрес - в его активе два забитых мячу "Виктории Пльзень" (4:2).
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.
???? Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2022
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