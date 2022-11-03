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Обидчик Шахтера - в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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Кристофер Нкунку отличился голом и ассистом

Обидчик Шахтера - в числе претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Фото: rbleipzig.com

Новина українською

УЕФА представил претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

В их числе оказался полузащитник "РБ Лейпцига" Кристофер Нкунку, который открыл счет в матче против "Шахтера" (4:0). Вдобавок он отличился ассистом. На это звание также номинирован нападающий "Милана" Оливье Жиру - он оформил дубль и сделал две результативные передачи во встрече с "Зальцбургом" (4:0).

Также в списке свое место нашли хавбек "Реала" Федерико Вальверде, забивший гол в ворота "Селтика" (5:1) и вингер "Барселоны" Ферран Торрес - в его активе два забитых мячу "Виктории Пльзень" (4:2).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Оливье Жиру Барселона Реал (Мадрид) Милан РБ Лейпциг Федерико Вальверде Кристофер Нкунку Ферран Торрес
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