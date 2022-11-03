Наставник Руха U-19: Радуюсь, что наша команда прошла в евровесну

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Галатасараем" (3:1) в ответном матче Юношеской лиги УЕФА (сумма двух встреч 6:2).

"Я горжусь ребятами. Хочу поблагодарить не только ту команду, которая сегодня играла, но и тех ребят, которые завоевали такое право – выступать в Юношеской лиге УЕФА. Очень благодарен всем, горжусь ими! Радуюсь, что наша команда прошла в евровесну.

Мы очень хотим, чтобы ребята максимально профессионально относились к футболу, к разным моментам в нем. Недавно с "Металлистом 1925" мы тоже 3:0 выигрывали и закончили 3:2. Поэтому требуем от них держать концентрацию до конца, не расслабляться, какой бы счет ни был на табло.

Переломный момент почувствовали после удаления у соперников, но не после первого гола, потому что на самом деле "Галатасарай" – очень хорошая команда, в которой индивидуально сильны футболисты. Поэтому я просил ребят играть до последней минуты.

Сейчас мы играем через два дня на третий. В ближайшую субботу у нас матч в чемпионате. Поэтому хотелось, чтобы во втором тайме ребята несколько поберегли силы и рационально сыграли, дорожили мячом. Вышло, что после перерыва забили еще два гола.

То, что дважды победили "Галатасарай" с одинаковым счетом 3:1, особого значения не имеет. Наша первоочередная задача была пройти в следующую стадию, и ее ребята выполнили", - сказал Пономарев.