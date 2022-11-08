Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов
Самый быстрый
shakhtar.com
В выездном матче Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) хавбек развил скорость 36,6 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания (за последние 4 года).
При этом, как оказалось, это самый быстрый показатель не только для "Шахтера", но и для нынешнего сезона Лиги чемпионов.
УЕФА подсчитал, что именно Мудрик – самый быстрый игрок ЛЧ в нынешнем мезоне.
Интересно, что предыдущий рекорд "Шахтера" принадлежал также Михаилу в матче с тем же "Селтиком" (только в домашней игре, в середине сентября) полузащитник развил скорость 34,9 км/ч.
Популярное сейчас
- ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали
- Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА
- Десять лет назад Тайсон повторил гол Ван Бастена, играя за Металлист в Лиге Европы - ВИДЕО
- Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО