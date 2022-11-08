Мудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов

Как мы сообщали недавно , полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик обновил рекорд клуба по максимальной скорости движения за матч.

В выездном матче Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) хавбек развил скорость 36,6 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания (за последние 4 года).

При этом, как оказалось, это самый быстрый показатель не только для "Шахтера", но и для нынешнего сезона Лиги чемпионов.

УЕФА подсчитал, что именно Мудрик – самый быстрый игрок ЛЧ в нынешнем мезоне.

Интересно, что предыдущий рекорд "Шахтера" принадлежал также Михаилу в матче с тем же "Селтиком" (только в домашней игре, в середине сентября) полузащитник развил скорость 34,9 км/ч.