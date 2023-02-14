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Слюбик: Был полностью уверен, что жребий нас не сведет с Миланом

Лига Чемпионов
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Защитник "Руха" - о жеребьевки Юношеской Лиги УЕФА

Слюбик: Был полностью уверен, что жребий нас не сведет с Миланом

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, по итогам котором "желто-черным" достался итальянский "Милан".

"Действительно, у меня мама живет в Италии, поэтому я уверен, что она точно приедет на игру меня поддержать. Я буду невероятно счастлив.

Я почему-то был полностью уверен, что жребий нас не сведет с "Миланом". Не верил в такое стечение обстоятельств, что снова выпадет итальянская команда. Скорее думал, что выпадет "Манчестер Сити", "ПСЖ" или "Ливерпуль".

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Нам нужно будет очень серьезно настроиться на эту игру и нам все удастся. Мы должны настойчиво готовиться, терпеть и доказывать на каждой тренировке, что мы заслуживаем этот матч. Опыт игры с "Интером" нам точно поможет, ведь у нас появилось больше уверенности.

Пока еще не знаю, что собой представляет "Милан", ведь не следил за их игрой на групповом этапе, но сейчас пришло время, когда нужно детально изучить их игру. Будем этим заниматься", – сказал Слюбик.

Базовая дата встречи 28 февраля/1 марта.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Рух U19 (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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