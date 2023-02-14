Слюбик: Был полностью уверен, что жребий нас не сведет с Миланом

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, по итогам котором "желто-черным" достался итальянский "Милан".

"Действительно, у меня мама живет в Италии, поэтому я уверен, что она точно приедет на игру меня поддержать. Я буду невероятно счастлив.

Я почему-то был полностью уверен, что жребий нас не сведет с "Миланом". Не верил в такое стечение обстоятельств, что снова выпадет итальянская команда. Скорее думал, что выпадет "Манчестер Сити", "ПСЖ" или "Ливерпуль".