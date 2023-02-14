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Милан – Тоттенхэм. 1:0. Быстрый гол Диаса выводит россонери вперед. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Хорошая заявка на успех
Фото: Getty Images
"Милан" вышел вперед в матче против "Тоттенхэма" уже на 7-ой минуте встречи.
Гол забил 10-й номер "Милана", арендованый у "Реала" Браим Диас.
Тео Эрнандес хорошо пробил по воротам, но голкипер отбил мяч. К несчастью защитников "Тоттенхэма", он оказался в ногах у Диаса, который и отправил его в сетку.
7' Браим Диас – 1:0.
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