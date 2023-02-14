Милан – Тоттенхэм. 1:0. Быстрый гол Диаса выводит россонери вперед. Обзор матча и видео голов (обновляется)

"Милан" вышел вперед в матче против "Тоттенхэма" уже на 7-ой минуте встречи.

Гол забил 10-й номер "Милана", арендованый у "Реала" Браим Диас.

Тео Эрнандес хорошо пробил по воротам, но голкипер отбил мяч. К несчастью защитников "Тоттенхэма", он оказался в ногах у Диаса, который и отправил его в сетку.

7' Браим Диас – 1:0.