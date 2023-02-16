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Гол экс-форварда Шахтера претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Обидчик команды Яремчука

Гол экс-форварда Шахтера претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА огласил список футболистов, которые претендуют на звание лучшего автора гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов вошли:

  • полузащитник "Милана" Браим Диас - победный мяч в ворота "Тоттенхэма" (1:0);
  • нападающий "Бенфики" Давид Нерес - гол экс-игрока"Шахтера" в ворота "Брюгге" (2:0);
  • вингер "Баварии" Кингсли Коман - отметился в матче против "ПСЖ" (1:0)
  • форвард "Боруссии" Д Карим Адейеми - огорчил голкипера "Челси" (1:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Ранее стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Кингсли Коман Милан Давид Нерес Браим Диас Карим Адейеми
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