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Гол экс-форварда Шахтера претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов
Обидчик команды Яремчука
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА огласил список футболистов, которые претендуют на звание лучшего автора гола недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов вошли:
- полузащитник "Милана" Браим Диас - победный мяч в ворота "Тоттенхэма" (1:0);
- нападающий "Бенфики" Давид Нерес - гол экс-игрока"Шахтера" в ворота "Брюгге" (2:0);
- вингер "Баварии" Кингсли Коман - отметился в матче против "ПСЖ" (1:0)
- форвард "Боруссии" Д Карим Адейеми - огорчил голкипера "Челси" (1:0).
Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Ранее стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Which was your favourite goal of the week? ????♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2023
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