Гол экс-форварда Шахтера претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов

УЕФА огласил список футболистов, которые претендуют на звание лучшего автора гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов вошли:

полузащитник "Милана" Браим Диас - победный мяч в ворота "Тоттенхэма" (1:0);

- победный мяч в ворота "Тоттенхэма" (1:0); нападающий "Бенфики" Давид Нерес - гол экс-игрока"Шахтера" в ворота "Брюгге" (2:0);

- гол экс-игрока"Шахтера" в ворота "Брюгге" (2:0); вингер "Баварии" Кингсли Коман - отметился в матче против "ПСЖ" (1:0)

- отметился в матче против "ПСЖ" (1:0) форвард "Боруссии" Д Карим Адейеми - огорчил голкипера "Челси" (1:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Ранее стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.