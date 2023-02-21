Пенсионеры, Гарсии и драка у Парк де Пренс: как Ливерпуль последний раз побеждал Реал в финале

За последние пять лет "Реал" дважды играл с "Ливерпулем" в финалах ЛЧ и дважды побеждал.

Те матчи прошли почти под копирку – разве что руку выкручивать Салаху повторно не пришлось. Так-то Мадрид все время придерживался своего плана – защищался жестко, давил левым краем и в трудные минуты пасовал на ветеранов.

Вы все это точно видели - еще бы, ведь первый из финалов проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".

Но знали ли вы, что был у клубов момент, когда все происходило с точностью до наоборот? Опыт, класс, место в футбольной иерархии – все было на стороне красных, тогда как "Реал" был выскочкой, бросавшим вызов гранду?

Между тем, это чистая правда. Время действия – 27 мая 1981 года. Место – Париж, новенький "Парк де Пренс".



"Реал" перед финалом КЕЧ-81. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Robinson - PA Images "Реал" перед финалом КЕЧ-81. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Robinson - PA Images

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Для "Реала" это были сложные времена. Он уже 15 лет не брал КЕЧ и имел кучу проблем дома.

Дон Сантьяго Бернабеу умер в 78-м, но еще до этого финансовое могущество клуба пошатнулось; он больше не мог пачками скупать наилучших.

Чтобы выкрутиться Мадрид делал ставку на перспективных испанцев - кого-то приглашали из меньших клубов, кто-то проходил через свою академию, которая настолько окрепла, что в 1980-м в финале Кубка короля "Реал" встретился с "Кастильей" - своим дублем!

Феерическая, конечно, история, но сейчас о другом - из-за засилья местных тогдашний Мадрид прозвали "Реалом Гарсий". Их в команде действительно хватало - Гарсия Ремон, Гарсия Кортес, Гарсия Навахас, Гарсия Эрнандес, Перес Гарсия.

Все вместе они здорово таскали рояль, на котором играли Ули Штилике, Карлос Сантильяна и, главное, Хуанито – топ-звезда Испании своего времени. В марте 81-го его таланты позволили "Красной фурии" эффектно победить англичан на "Уэмбли", что родоначальники футбола никак не могли забыть.

Впрочем, и не об этом наша история, ведь одно дело сборные, а другое - клубы. Команды Вуядина Бошкова и Боба Пейсли были как бы на разных уровнях.

***

Глобально тот "Ливерпуль – это было целое явление.

В 1976-83 годах они выиграли 6 чемпионских титулов из 8 – и это в Англии, где параллельно сверкал "Ноттингем" Брайана Клафа, а "Астон Вилла" выиграла КЕЧ с первой же попытки.

Нужно ли представлять Кенни Далглиша, Грэма Сунесса, Терри Макдермотта, Алана Кеннеди, Рэя Клеменса? Если и так, то точно не фанатам "Ливерпуля". Что ни имя, то легенда, и по сетке КЕЧ они двигались соответствующе.

В 1-м раунде финский "Оулу" был разбит с суммарными 11:2. Во втором похожая судьба постигла "Абердин" будущего сэра Алекса Фергюсона – ему даже забить не дали (5:0). Четвертьфинал – и уже ЦСКА София получил урок футбола с итоговыми 6:1.

Параллельно "Реал" поиздевался лишь над ирландским "Лимериком" (7:2), а вот уже с "Гонведом" и "Спартаком" пришлось помучиться. С москвичами выручила магия "Бернабеу" – иначе дубль резервиста Исидро, никогда не отличавшегося бомбардирскими талантами, объяснить трудно.

Ну, а уже в полуфиналах страдали все. "Ливерпуль" прошел "Баварию" Брайтнера и Аугенталера только благодаря правилу выездного гола. Его забил Рэй Кеннеди, и хотя Румменигге успел ответить, на победу баварцы не наиграли.

"Реал", в свою очередь, дома обыграл "Интер" благодаря голам своих вожаков Сантильяны и Хуанито, а в гостях стоял насмерть и в итоге удержал подходящие 0:1.

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"Ливерпуль" – это команда пенсионеров. Им всем пора на пенсию. В этом наш шанс", – претенциозно заявлял Бошков.

Букмекеры и СМИ, мягко говоря, с ним не соглашались, ведь эти "пенсионеры" третий раз за пять лет играли в финале КЕЧ, пока "Реал" о подобном и не мечтал.

Stielike, Santillana y Juanito, en un anuncio publicitario en vísperas del primer partido que jugaría el Real Madrid con el balón de Adidas para el Mundial de España 82, el famoso Tango. pic.twitter.com/jqAeh8R2CH — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) November 19, 2018

При этом никто также не ожидал яркого футбола. "Ливерпуль" завершил чемпионат 5-м, а "Реал" отдал титул "Сосьедаду". Победа была последним шансом для обоих выступить в следующем розыгрыше КЕЧ – отсюда дополнительная ответственность.

Ну и еще травмы, куда без них. У Мадрида с ноября из-за сломанного пальца не играл важный вингер Лори Каннингем; "Ливерпуль" же сомневался в половине основы - Алану Кеннеди и Грэму Сунессу оказывали помощь прямо во время перерыва!

"Как вы думаете, Боб Пейсли будет беспокоиться, если Ливерпуль выиграет со счетом 1:0? Конечно, не будет. Желаю ему удачи", - Брайан Клаф словно в воду глядел.

Команды играли очень осторожно. "Реал" предлагал игровую аритмию, взрываясь после длительных перекатов мяча; "Ливерпуль" играл целостнее, пытался заставить Мадриду бить на вынос. Иногда это получалось – и тогда Агустину приходилось отражать попытки Далглиша, Кеннеди и Сунесса. Макдермотт в своем моменте просто промахнулся.

Более получаса ушло у Хуанито на то, чтобы стабилизировать игру "Реала" в полузащите. Дель Боске и Штилике ему помогали, вот только остроты не было.

Если провести параллели, то Каннингем не дал нужной скорости, точно как Салах, а Хансен закрыл Сантильяну, словно Рамос Фирмино. В 2018-м они словно поменялись местами.

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Развязка наступила после перерыва. Поначалу Хуанито создал идеальный шанс для Камачо, но тот, перебрасывая Клеменса, перебросил также и ворота.

"Ливерпуль" не мог такое простить. Алану Кеннеди по прозвищу "Барни Рабл" тогда было 26, и даже с незалеченной травмой он устоял на ногах там, где Гарсия Кортес упал на газон:

"На одно страшное мгновение я подумал, что промахнулся. Когда же я поднял глаза, то увидел, что мяч летит, как ракета. Я даже не могу описать, что чувствовал. Я не мог остановиться".

И он побежал далеко за ворота к фанатам, уже наверняка понимавшим, что это конец. Завершалась 83-я минута, а приличных контратак от "Реала" не было слишком давно.

Что касается Кеннеди, то он был поистине удивительным игроком. Еще никогда левый бэк не приносил столько трофеев – кроме "Реала" он забивал "Вест Хэму" и "МЮ" в финалах Кубка лиги, реализовал решающий пенальти в серии с "Ромой" в КЕЧ-1984, и при этом всегда повторял, что если бы "Ньюкасл" не выбыл из элиты в 78-м, то он бы точно провел всю карьеру там!

"Возможно, это не была наша лучшая игра, но мы продемонстрировали ошеломляющий характер", - Пейсли в тот день стал первым, кто трижды выиграл КЕЧ как тренер.

Конечно, пресса расхваливала его, а еще Кеннеди, Хансена, Сунесса. Однако была и другая тема. Вы не поверите, но французы не умели организовывать финалы уже тогда!

Только половину мест на 48-тысячном "Парк де Пренсе" отвели фанатам команд-участниц. Остальные за 3-5 франков скупили парижане, которые затем перепродавали их иностранцам за 50-60 фунтов. О таких прибылях не мечтали даже барыги на Олимпийской! Когда же англичане бросались на перекупщиков с кулаками, тех защищала тысяча жандармов. Такое вот.

***

Ну, и как обычно бывает, топ-матч оказал влияние на всю дальнейшую историю.

Обе команды очень скоро изменили свой лик. "Пенсионерский" "Ливерпуль" поиграл еще год, а дальше эстафету перехватили молодые Ронни Уилан, Иан Раш, Марк Лоуренсон, Крэйг Джонстон, Брюс "Ноги-спагетти" Гроббелар.

Вместе со стариками ушел из "Ливерпуля" и Пейсли. На момент отставки ему было всего 64, но больше Боб не тренировал – видимо, с него было достаточно приключений. Чего стоят только осада Тобрука, высадка на Сицилии и въезд на танке в Рим в 44-м!

Изменился вскоре также и "Реал". Уже под руководством Альфредо Ди Стефано в 83-м за "Сливочных" дебютировали воспитанники клуба Мигель Пардеса, Рафаэль Мартин Васкес, Маноло Санчис, Мичел и Эмилио Бутрагеньо - легендарная "Пятерка Бутрагеньо", определившая лицо Мадрида на следующее десятилетие и принесшая клубу два Кубка УЕФА.



Боб Пейсли и его трофеи за сезон-1980/81. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Liverpool FC Боб Пейсли и его трофеи за сезон-1980/81. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Liverpool FC

Ну, еще интересно, что с того-самого 27 мая 1981-го "Реал" никогда не проигрывает финалы Кубка чемпионов. Восемь попыток – восемь трофеев. Кому ради этого продал душу Перес можно только догадываться.