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Осимхен против Коло Муани – известны составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Айнтрахт – Наполи

Лига Чемпионов
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Кажется, что в паре есть очевидный фаворит, но "Айнтрахт" может дать бой

Осимхен против Коло Муани – известны составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Айнтрахт – Наполи

Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague

Новина українською

Стали известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Айтрахт" – "Наполи". Встреча начнется в 22.00.

Состав "Айнтрахта":

  • 24 Бута
  • 27 Гетце М.
  • 15 Камада Д.
  • 9 Коло Муани Р.
  • 29 Линдстрем Є.
  • 32 Макс Ф.
  • 2 Н'Дика Е.
  • 8 Соу Дж.
  • 1 Трапп К. (В) (К)
  • 35 Тута
  • 6 Якич К.

Сосотав "Наполи":

  • 99 Ангисса А. З.
  • 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
  • 20 Зелинский П.
  • 77 Кварацхелия Х.
  • 3 Ким Мин Дже
  • 68 Лоботка С.
  • 11 Лосано И.
  • 1 Мерет А. (В)
  • 17 Оливера М.
  • 9 Осимхен В.
  • 13 Ррахмани А.

Ответная встреча на стадионе Диего Армандо Марадоны состоится 15-го марта.

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В статье: Лига чемпионов Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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