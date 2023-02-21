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Осимхен против Коло Муани – известны составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Айнтрахт – Наполи
Кажется, что в паре есть очевидный фаворит, но "Айнтрахт" может дать бой
Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague
Стали известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Айтрахт" – "Наполи". Встреча начнется в 22.00.
Состав "Айнтрахта":
- 24 Бута
- 27 Гетце М.
- 15 Камада Д.
- 9 Коло Муани Р.
- 29 Линдстрем Є.
- 32 Макс Ф.
- 2 Н'Дика Е.
- 8 Соу Дж.
- 1 Трапп К. (В) (К)
- 35 Тута
- 6 Якич К.
Сосотав "Наполи":
- 99 Ангисса А. З.
- 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
- 20 Зелинский П.
- 77 Кварацхелия Х.
- 3 Ким Мин Дже
- 68 Лоботка С.
- 11 Лосано И.
- 1 Мерет А. (В)
- 17 Оливера М.
- 9 Осимхен В.
- 13 Ррахмани А.
Ответная встреча на стадионе Диего Армандо Марадоны состоится 15-го марта.
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