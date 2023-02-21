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Один гол отквитали. Винисиус классно забил Ливерпулю ударом низом в дальний угол. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал все еще проигрывает, но не критично

Один гол отквитали. Винисиус классно забил Ливерпулю ударом низом в дальний угол. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" события развиваются очень стремительно. Англичане уже к 15-й минуте выигрывали со счетом 2:0, но "Реал" так просто не сдается. На 21-м обороте стрелки испанская команда отыграла один гол усилиями Винисиуса Жуниора.

Бразилец классно пробил низом в дальний угол.

Следить за ходом матча "Ливерпуль" – "Реал" можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Винисиус Реал (Мадрид) Ливерпуль
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