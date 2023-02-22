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Лейпциг – Ман Сити. 0:1. Марез выводит команду вперед

Лига Чемпионов
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Задел на победу

Лейпциг – Ман Сити. 0:1. Марез выводит команду вперед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" повел в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига". Отличился Рияд Марез.

Илкай Гюндоган отдал передачу на край штрафной, которой воспользовался Марез. Рияд мощно пробил в правый нижний угол ворот.

27' Рияд Марез – 0:1.

Марез в последний раз забивал против "Астон Виллы" (3:1) 12-го февраля. В этом сезоне у него 29 матчей, 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Рияд Марез РБ Лейпциг
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