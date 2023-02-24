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Известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Бразилец сделал дубль в ворота Ливерпуля

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Обошел Лосано, Мареза и Чалханоглу

Известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Бразилец сделал дубль в ворота Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА опубликовал результаты голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль в ворота "Ливерпуля" (5:2).

Этот дубль в первом тайме сравнял счет с "красными". Далее уже во втором тайме партнеры по команде развили преимущество. Винисиус также отметился голевой передачей на второй гол Карима Бензема.

На награду также претендовали Ирвинг Лосано ("Наполи" – "Айнтрахт". 2:0.), Рияд Марез ("Ман Сити" – "Лейпциг". 1:1.) и Хакан Чалханоглу ("Интер" – "Порту". 1:0.). Лосано отдал 1 голевую передачу, Марез забил гол, а Чалханоглу стал лидером команды в полузащите.

Напомним, что ответные матчи пройдут 7-8 и 14-15-го марта.

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В статье: Винисиус Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
uefa.com

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