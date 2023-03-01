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Сформировались все четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
Рух сошел с дистанции раньше времени
Фото: uefa.com
Состоялись все матчи 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которых сформировались четыре четвертьфинальные пары:
- "Спортинг" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия);
- АЗ (Нидерланды) – "Реал" (Испания);
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Хайдук" (Хорватия);
- "Милан" (Италия) – "Атлетико" (Испания).
Все команды – U19.
В парах состоится по одному матчу: девяносто минут, после которых в случае ничьей будет разыграна серия пенальти.
Отметим, что в 1/8-й финала сошел с дистанции львовский "Рух", который уступил "Милану".
Матчи четвертьфинала запланированы на 14-е марта.
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