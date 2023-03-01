Сформировались все четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА

Состоялись все матчи 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которых сформировались четыре четвертьфинальные пары:

"Спортинг" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия);

АЗ (Нидерланды) – "Реал" (Испания);

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Хайдук" (Хорватия);

"Милан" (Италия) – "Атлетико" (Испания).

Все команды – U19.

В парах состоится по одному матчу: девяносто минут, после которых в случае ничьей будет разыграна серия пенальти.

Отметим, что в 1/8-й финала сошел с дистанции львовский "Рух", который уступил "Милану".

Матчи четвертьфинала запланированы на 14-е марта.