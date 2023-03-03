Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Неймар не сыграет в ответном матче с Баварией
В Мюнхене Париж будет отдуваться без бразильца
Фото: Getty Images
Один из лидеров "
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.
"В двух следующих матчах (против "Нанта" и "Баварии") Неймар не сыграет. Не могу сказать, что отсутствие Неймара — это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас", — сказал Гальтье.
Он также отметил, что без Неймара в прошлом матче с "Марселем" (3:0) атакующая линия клуба играла компактнее и плотнее.
"Работа двух нападающих и трех полузащитников был замечательной. Мы выиграли немного больше игровых дуэлей, чем обычно", — добавил тренер.
Напомним, что в первом матче в Париже "ПСЖ" проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Ответный поединок состоится в Мюнхене 8 марта.
Популярное сейчас
- ОК Юг – о свежем уничтожении техники РФ на Кинбурнской косе и новой тактике ракетных атак от врага
- Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ
- Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины
- Шанс на четвертьфинал. Милан U19 - Рух U19. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:03 Прогнозы на футбол Испытание для Фонсеки. ПСЖ – Лилль. Прогноз матча Лиги 1 на 19.02.2023
- 23:57 Зарубежные ПСЖ – Бавария 0:1. Дежавю Комана, тотальный контроль Нагельсманна и Мбаппе в роли HIMARS
- 22:55 Прогнозы на футбол Лучшая из валентинок. ПСЖ – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 февраля 2023