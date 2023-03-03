Официально: Неймар не сыграет в ответном матче с Баварией

Один из лидеров " Пари Сен-Жермен " бразильский форвард Неймар из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

"В двух следующих матчах (против "Нанта" и "Баварии") Неймар не сыграет. Не могу сказать, что отсутствие Неймара — это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас", — сказал Гальтье.

Он также отметил, что без Неймара в прошлом матче с "Марселем" (3:0) атакующая линия клуба играла компактнее и плотнее.

"Работа двух нападающих и трех полузащитников был замечательной. Мы выиграли немного больше игровых дуэлей, чем обычно", — добавил тренер.

Напомним, что в первом матче в Париже "ПСЖ" проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Ответный поединок состоится в Мюнхене 8 марта.