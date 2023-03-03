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Официально: Неймар не сыграет в ответном матче с Баварией

Лига Чемпионов
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В Мюнхене Париж будет отдуваться без бразильца

Официально: Неймар не сыграет в ответном матче с Баварией

Фото: Getty Images

Новина українською

Один из лидеров "Пари Сен-Жермен" бразильский форвард Неймар из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

"В двух следующих матчах (против "Нанта" и "Баварии") Неймар не сыграет. Не могу сказать, что отсутствие Неймара — это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас", — сказал Гальтье.

Он также отметил, что без Неймара в прошлом матче с "Марселем" (3:0) атакующая линия клуба играла компактнее и плотнее.

"Работа двух нападающих и трех полузащитников был замечательной. Мы выиграли немного больше игровых дуэлей, чем обычно", — добавил тренер.

Напомним, что в первом матче в Париже "ПСЖ" проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Ответный поединок состоится в Мюнхене 8 марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ПСЖ

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Комментарии (1)
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sasha1951 (Sausalito)
03.03.2023 в 18:05
Тушите. Свет !
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