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Гальтье: Если бы ПСЖ забил первым, то все могло сложиться иначе

Лига Чемпионов
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Парижане вылетели из Лиги чемпионов

Гальтье: Если бы ПСЖ забил первым, то все могло сложиться иначе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от "Баварии" (0:1. 0:2) и вылет из Лиги чемпионов.

"Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты мы так и не использовали.

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Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы. Да, "Бавария" давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно.

Большое разочарование. Но нужно это принять и пережить. Ребята в раздевалке сильно расстроены. Не могу сказать, урок ли это, который мы должны усвоить, но переживаний много. Забей мы первыми, все могло сложиться иначе. Однако мы не забили", - сказал Гальтье.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
uefa.com

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