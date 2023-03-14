Порту - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Интер" в первой серии противостояния получил преимущество 1:0, но это еще далеко не гарантия выхода в следующий раунд. "Порту" дома обычно играет сильнее, да и разница в один гол не делает погоду. Точно известно, что это будет интересный матч – команды стремятся выйти в четвертьфинал.

Матч состоится во вторник, 14-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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14 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матчa - 0:1