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Порту - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Порту - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Порту - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" в первой серии противостояния получил преимущество 1:0, но это еще далеко не гарантия выхода в следующий раунд. "Порту" дома обычно играет сильнее, да и разница в один гол не делает погоду. Точно известно, что это будет интересный матч – команды стремятся выйти в четвертьфинал.

Матч состоится во вторник, 14-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

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14 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Интер"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Результат первого матчa - 0:1

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В статье: Порту (Португалия) Интер смотреть онлайн
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