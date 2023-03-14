Порту - Интер: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14.03.2023

"Интер" завидует "Милану" и хочет проследовать его путем в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Диспозиция весьма схожа. После 1:0 дома в первом матче, после 1:2 в гостях в последнем матче Серии А и не в лучшем состоянии в целом. Против команды, которая сама не в лучшем состоянии. Против команды из крайне неудобной лиги в плане очных матчей. Удастся ли присоединиться к соседям? Или же "Порту" добавит "змей" в свою итальянскую коллекцию?

14 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Интер"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матчa - 0:1

Состояние команд

Вообще-то, первый матч между командами сослужил обеим плохую службу. Как победителям, так и проигравшим. Обе теряли очки в лиге после него, даже проигрывали. Отставали от первого места, подпускали к своему второму более низкие. Обеих в уик-энд также ожидает важный матч. "Интер" - Дерби Италии против "Ювентуса". "Порту" - прямая битва за второе место против "Браги".

"Интер" проиграл два матча из трех. Оба - гостевых. Претенденту на Еврокубки "Болонье", претенденту на вылет "Специи". В обоих играя слабее во втором тайме, чем в первом и пропуская после перерыва (три в целом). В первом из матчей уступал сопернику по интенсивности и организованности, во втором нанес 28 ударов по воротам, но умудрился не реализовать пенальти, а также привезти пенальти в концовке сразу же после забитого.

В гостях "нерадзурри" играют откровенно плохо. Выиграли лишь два из последних восьми матчей во всех турнирах. Хотя Симоне Индзаги напоминает о 3:3 в Барселоне. Но это ведь уже было давно.

Между гостевыми матчами удалось победить дома "Лечче" (2:0), но и там вице-чемпион Италии не впечатлял. А в целом атмосфера вокруг него крайне хмурая. Индзаги под угрозой увольнения летом и говорят, что спасти его может лишь 1/4 ЛЧ. Руководство проводило беседу с ним после "Болоньи", после "Специи" он уже сам, как сообщают, жёстко говорил с игроками. Угрожая им, что в случае неудачи в Порту пути назад в состав для них уже не будет.

В "Порту" все далеко не так драматично. Но и здесь давление присутствует. Целых восемь очков отставания от "Бенфики" и приближение "Браги" очень беспокоят. После матча в Милане, прервавшего серию из 22-ух во всех турнирах без поражений, он сразу же проиграл ещё раз. В лиге дома "Жил Висенте". Затем выиграл два матча, но продолжал пропускать. После трех пропущенных в 15-ти матчах шесть в четырёх - слишком много.

Главный тренер Сержиу Консейсау не явился на две последних предматчевых пресс-конференции. Как сообщают, в протест против судейства. Перед отчетным матчем он уже заявил о тех неявках, что они стоят больше слов, чем любые слова.

В первом матче команды играли осторожно, создали не очень много. Хотя стойки ворот и вратари работали. "Интер" владел мячом в полтора раза чаще, но теперь ожидается выравнивание. В целом ожидается настоящий кубковый матч, с агрессией, борьбой, вспышками ускорений, но в целом вязкой игрой. Консейсау требует от подопечных агрессию и скорость, но прежде всего говорит об уме.

Обе команды умеют играть в Кубках. "Интер" - действующий обладатель Кубка и Суперкубка Италии, в полуфинале Кубка в нынешнем сезоне, Суперкубок выиграл уже во второй раз подряд. "Порту" - действующий обладатель всех четырех португальских трофеев, в том числе трех Кубков. Так что обе знают, что делать в такого рода матчах.

Следует отметить, что власти Порту расценивают этот матч как подверженный высокой степени риска столкновения между болельщиками и готовятся соответственно.

Последние матчи команд

Статистика

"Интер" и "Порту" встречались пять раз. В сезоне 2004/05 в 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянцы победили дома со счетом 3:1 и сыграли в гостях вничью 1:1. В следующем сезоне в том же турнире в группе команды обменялись победами - 2:1 и 0:2, и в турнирной таблице итальянцы завершили выше. Три недели назад "Интер" победил дома со счетом 1:0

В последних четырех дуэлях с итальянскими командами "Порту" неизменно брал верх. В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2018/19 выбил "Рому" (1:2, 3:1 после дополнительного времени), в 1/8 финала ЛЧ-2020/21 - "Ювентус" (2:1, 2:3 после овертайма). В сезоне 2021/22 взял четыре очка у "Милана" (1:0, 1:1) и опередил его в группе ЛЧ, а в Лиге Европы выбил "Лацио" с 2:1 и 2:2. Причем все эти успехи состоялись под руководством Консейсау

"Интер" брал верх в своих шести последних противостояниях с португальскими командами. Правда, все они состоялись не позже 2007-го года

Перед матчем против "Порту" "Интер" проиграл лишь один из 13-ти во всех турнирах. Выиграв десять из них, два сведя вничью. После же той победы "нерадзурри" проиграли два матча из трех

В 22-ух матчах во всех турнирах подряд "Порту" не проигрывал (19 побед и три ничьи), пока не встретился с "Интером" и не проиграл. 14 из тех побед состоялись с разницей более одного мяча. С тех пор он проиграл еще один матч и выиграл два. Один из них - с разницей в два мяча

В 15-ти матчах перед первой встречей с "Интером" во всех турнирах "Порту" пропустил лишь три мяча. В трех матчах после нее - пять

За последние восемь лет "Интер" попадал в плей-офф Лиги Чемпионов дважды. В предыдущем сезоне и в нынешнем. В предыдущем он остановился в 1/8 финала, проиграв "Ливерпулю". "Порту" за это время попадал в плей-офф ЛЧ шесть раз. Трижды проходя в 1/4 финала

14 раз в Еврокубках "Порту" проигрывал первый матч плей-офф с разницей в один мяч. Лишь четырежды он в итоге прошел далее. "Интер" выигрывал первый домашний матч плей-офф с любой разницей мячей 45 раз. 41 раз он в итоге проходил далее

Кадры

Последним матчем, в котором играл Милан Шкриньяр, был как раз миланский против "Порту". К ответному он вроде бы возвращается, но не факт, что готов к стартовому составу. Дармиан на позиции правого центрального защитника, Думфриз, привезший пенальти в Специи в концовке, правее от него. Слева травмировался Гозенс, но как раз вернулся Димарко. В центре поля Брозович после травмы проигрывает конкуренцию Мхитаряну.

Единственный гол в первом матче на 86-ой минуте забил Ромелу Лукаку. Выйдя тогда на замену. Он также забил в Специи с пенальти. Тем не менее, по-прежнему выглядит лишь бледной тенью самого себя первой каденции и должен начать матч в запасе. Джеко и Лаутаро Мартинес выйдут с первых минут. Аргентинец забил лишь один мяч в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов и хочет в этом турнире достичь уровня лиги, где забил 14.

Защитники "Порту" Жоау Мариу и Жоау Марселу не принимали участия в последней тренировке. Первый - игрок стартового состава на правом фланге обороны. Выход сына главного тренера Родригу? Также отсутствует ветеран Маркано. А вот ветеран Пепе всегда в строю.

В центре поля вылетел из-за дисквалификации архитектор Отавиу. Без него, похоже, "Порту" перейдет на игру с тремя чистыми опорниками. А в атаке на фоне не лучшей физической формы Галено и Эванилсона особое внимание на Мехди Тареми. Он забил пять мячей в групповом турнире, имел шансы и в Милане.

Вратарь Диогу Кошта проведет свой сотый матч за клуб. В 23 года.

"Порту": Диогу Кошта, Родригу Консейсау, Кардозу, Пепе Да Лима, Сануси, Эустакио, Груич, Урибе, Тареми, Пепе Акино, Тони Мартинес

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Порту - Интер 1:0, 1:1 в дополнительное время

"Интер" слаб в гостях, но силен в Топ-матчах. Брал четыре очка у "Барселоны", стал первым в Серии А, кто переиграл "Наполи". С января победил его, дважды - "Милан", "Аталанту". На Топ-матчи он просыпается. Хотя и "Порту" просыпается на такие. Обе - кубковые бойцы. Обе сейчас играют не лучшим образом. Так что ожидается вязкая битва с овертаймом. Где должна сыграть скамья запасных с Лукаку и Брозовичем.