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Избиение Лейпцига продолжается. 5:0 и покер Холанда - ВИДЕО
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Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Сити продолжает уничтожать РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
3 гола Холанда в первом тайме, и уже все было ясно.
Но на этом англичане не остановились и после перерыва продолжили. Гюндоган на 49-й положил четвертый, а еще через 5 минут Холанд оформил покер. 5:0…
Гол Гюндогана:
Четвертій гол Холанда:
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