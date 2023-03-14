Избиение Лейпцига продолжается. 5:0 и покер Холанда - ВИДЕО

Манчестер Сити продолжает уничтожать РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

3 гола Холанда в первом тайме, и уже все было ясно.

Но на этом англичане не остановились и после перерыва продолжили. Гюндоган на 49-й положил четвертый, а еще через 5 минут Холанд оформил покер. 5:0…

Гол Гюндогана:

Четвертій гол Холанда: