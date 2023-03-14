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В этой компании и Луис Адриано. Холанд стал третьим игроком в истории с пятью голами в одном матче ЛЧ
Конечно, здесь и Лионель Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уничтожил "Лейпциг". Уже к середине второго тайма счет был 6:0 в пользу представителя АПЛ. Пять из шести голов "Манчестер Сити" забил норвежец Эрлинг Холанд.
Он стал только третьим футболистом в истории с пятью голами в одном матче Лиги чемпионов (в эпоху после реформы 1992). Первым игроком стал Лионель Месси, пять раз отличившийся в воротах "Байера" в сезоне 2011/12. Вторым футболистом с пента-триком является Луис Адриано, пять раз забивший за "Шахтер" белорусскому БАТЭ.
Отметим, что пента-трик Адриано пришелся на групповом раунде. Эрлинг Холанд стал вторым игроком с пятью голами в одном матче плей-офф стадии Лиги чемпионов (после Месси).
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