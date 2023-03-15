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Гвардиола: Холанд – невероятный парень, он прирожденный победитель

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Гвардиола прокомментировал разгром "РБ Лейпцига"

Гвардиола: Холанд – невероятный парень, он прирожденный победитель

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от разгромной победы над "РБ Лейпцигом" (7:0, 8:1 общ счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Это было действительно хорошее выступление с первой минуты и до конца. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Мы забили много голов. Эрлинг был восхитителен, но все показали исключительную игру.

Пять голов за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет, он прирожденный победитель. Он действительно хорош", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг
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Источник:
uefa.com

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