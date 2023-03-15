Главный тренер Порту: Мы не сделали самого главного – не забили голы

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау высказался об ответном матче против миланского "Интера" (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра встреча завершилась минимальной победой нерадзурри - 1:0.

"Мы были очень компетентны и превосходны в обеих играх, но сегодня не сделали самого главного – не забили голы. Нужно отдать игрокам должное - они провели великолепный матч. И правда в том, что "Интер" превосходил нас только в последние 10 минут в первом матче, когда мы остались без игрока (когда Отавио удалили в Милане).

Они всегда говорят о весе истории, зрелости и других факторах. В "Интере", как в историческом клубе, есть игроки, которые привыкли к таким моментам. Мы сделали все, чтобы соответствовать этому, но мы также понимаем, что в определенные моменты и детали это умение выходит на первый план и с игроками, которым удается забить гол от одного момента к другому.

Поздравляю мою команду, к сожалению, мы не прошли, несмотря на то, что заслужили это", - сказал Консейсау.