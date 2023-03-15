Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд делает результативное действие в ЛЧ в среднем каждые 52 минуты
Норвежский бомбардир бьет рекорды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил пентатрик в ворота "Лейпцига" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0). Забитые мячи позволили норвежцу достигнуть отметки в результативное действие каждые 51.8 минут на поле.
Также в этом матче Холанд присоединился к 3-м другим авторам пентатриков в ЛЧ: Лионелю Месси и Луису Адриано.
В этом сезоне Эрлинг провел за "Сити" 36 матчей, забил 39 мячей и отдал 5 голевых передач.
Erling Haaland has scored or assisted a Champions League goal once every 51.8 minutes in his career. ????#UCL pic.twitter.com/NwQkpGpElX— Squawka (@Squawka) March 15, 2023
Популярное сейчас
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- В СНБО резко отреагировали на статью WP о "неготовности" ВСУ к контрнаступлению
- Плюс тысяча единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 14 марта
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
Новости по теме
- 14:50 Зарубежные Импульс Мудрика, лидерство Зинченко. Главные итоги футбольной недели. Аудиомнение #189
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 08:57 Зарубежные Манчестер Сити минимально одолел Баварию благодаря голу Холанда