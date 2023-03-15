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Холанд делает результативное действие в ЛЧ в среднем каждые 52 минуты

Лига Чемпионов
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Норвежский бомбардир бьет рекорды

Холанд делает результативное действие в ЛЧ в среднем каждые 52 минуты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил пентатрик в ворота "Лейпцига" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0). Забитые мячи позволили норвежцу достигнуть отметки в результативное действие каждые 51.8 минут на поле.

Также в этом матче Холанд присоединился к 3-м другим авторам пентатриков в ЛЧ: Лионелю Месси и Луису Адриано.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Сити" 36 матчей, забил 39 мячей и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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