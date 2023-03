Холанд делает результативное действие в ЛЧ в среднем каждые 52 минуты

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил пентатрик в ворота "Лейпцига" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0). Забитые мячи позволили норвежцу достигнуть отметки в результативное действие каждые 51.8 минут на поле.

Также в этом матче Холанд присоединился к 3-м другим авторам пентатриков в ЛЧ: Лионелю Месси и Луису Адриано.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Сити" 36 матчей, забил 39 мячей и отдал 5 голевых передач.

Erling Haaland has scored or assisted a Champions League goal once every 51.8 minutes in his career. ????#UCL pic.twitter.com/NwQkpGpElX