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Реал – Ливерпуль. 1:0. Карим Бензема открывает счет и сразу же получает травму

Лига Чемпионов
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89-й гол Карима в Лиге чемпионов

Реал – Ливерпуль. 1:0. Карим Бензема открывает счет и сразу же получает травму

фото - Getty Images

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Карим Бензема на 80-ой минуте матча открыл счет в противостоянии с "Ливерпулем". Француз делает общий счет противостояния 6:2 в пользу Мадрида.

Винисиус подскользнулся и упал, пытаясь пробить. Тем не менее, бразиьцу удалось протолкнуть мяч мимо вратаря на Карима Бензема, который забил в пустые.

79' Карим Бензема – 1:0.

Карима на поле сразу сменил Родриго. Бензема получил повреждение, пробивая по воротам.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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