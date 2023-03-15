Реал – Ливерпуль. 1:0. Карим Бензема открывает счет и сразу же получает травму

Карим Бензема на 80-ой минуте матча открыл счет в противостоянии с "Ливерпулем". Француз делает общий счет противостояния 6:2 в пользу Мадрида.

Винисиус подскользнулся и упал, пытаясь пробить. Тем не менее, бразиьцу удалось протолкнуть мяч мимо вратаря на Карима Бензема, который забил в пустые.

79' Карим Бензема – 1:0.

Карима на поле сразу сменил Родриго. Бензема получил повреждение, пробивая по воротам.