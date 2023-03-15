Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Ливерпуль. 1:0. Карим Бензема открывает счет и сразу же получает травму
89-й гол Карима в Лиге чемпионов
фото - Getty Images
Карим Бензема на 80-ой минуте матча открыл счет в противостоянии с "Ливерпулем". Француз делает общий счет противостояния 6:2 в пользу Мадрида.
Винисиус подскользнулся и упал, пытаясь пробить. Тем не менее, бразиьцу удалось протолкнуть мяч мимо вратаря на Карима Бензема, который забил в пустые.
79' Карим Бензема – 1:0.
Карима на поле сразу сменил Родриго. Бензема получил повреждение, пробивая по воротам.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский уволил трех глав ОВА
- Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла
- Слово сдержал, но случилась загвоздка. Голкипер Баварии отправил одноклубнику грузовик шоколада
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн