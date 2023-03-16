Зубков получил травму в матче с Фейеноордом

Роттердамский Фейеноорд уничтожает Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги европы.

После ничьей 1:1 в первом поединке, Фейе к 67-й минуте домашнего матча отгрузил горнякам уже 7 сухих голов.

Впрочем, неприятности горняков ограничились не только игрой. В середине второго тайма получил травму и был заменен хавбек команды Александр Зубков.

Точный диагноз повреждения, как и условные сроки восстановления полузащитника будут известны позже.