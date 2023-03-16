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Зубков получил травму в матче с Фейеноордом

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Зубков получил травму в матче с Фейеноордом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Роттердамский Фейеноорд уничтожает Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги европы.

После ничьей 1:1 в первом поединке, Фейе к 67-й минуте домашнего матча отгрузил горнякам уже 7 сухих голов.

Впрочем, неприятности горняков ограничились не только игрой. В середине второго тайма получил травму и был заменен хавбек команды Александр Зубков.

Точный диагноз повреждения, как и условные сроки восстановления полузащитника будут известны позже.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Александр Зубков
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