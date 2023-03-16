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Зубков получил травму в матче с Фейеноордом
Все к одному в этом матче
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Роттердамский Фейеноорд уничтожает
После ничьей 1:1 в первом поединке, Фейе к 67-й минуте домашнего матча отгрузил горнякам уже 7 сухих голов.
Впрочем, неприятности горняков ограничились не только игрой. В середине второго тайма получил травму и был заменен хавбек команды Александр Зубков.
Точный диагноз повреждения, как и условные сроки восстановления полузащитника будут известны позже.
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