Алиссон: Наполи без проблем может выиграть Серию А

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер оценил выступление итальянского "Наполи" в текущем сезоне, отметив, что неаполитанцы способны одержать победу и в Серии A, и в Лиге чемпионов.

"У "Наполи" всё очень хорошо. Мы играли с ними, они очень сильны. Они уверены в себе, у них качественные игроки. Лучано Спаллетти проделывает с футболистами отличную работу. Я думаю, что у них есть все качества, позволяющие прогрессировать. Они могут выиграть Серию A, а если будут продолжать в том же духе, то смогут сделать что-то великое.

Победа в Лиге чемпионов — важное событие. Для этого нужно много качественных игроков, но это не единственное, что имеет значение. Нужна уверенность и способность быть мужчиной на поле. У "Наполи" это есть. Я слежу за Италией, люблю эту страну", - сказал Алиссон.