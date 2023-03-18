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Алиссон: Наполи без проблем может выиграть Серию А
Вратарь следит за итальянской командой
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер оценил выступление итальянского "Наполи" в текущем сезоне, отметив, что неаполитанцы способны одержать победу и в Серии A, и в Лиге чемпионов.
"У "Наполи" всё очень хорошо. Мы играли с ними, они очень сильны. Они уверены в себе, у них качественные игроки. Лучано Спаллетти проделывает с футболистами отличную работу. Я думаю, что у них есть все качества, позволяющие прогрессировать. Они могут выиграть Серию A, а если будут продолжать в том же духе, то смогут сделать что-то великое.
Победа в Лиге чемпионов — важное событие. Для этого нужно много качественных игроков, но это не единственное, что имеет значение. Нужна уверенность и способность быть мужчиной на поле. У "Наполи" это есть. Я слежу за Италией, люблю эту страну", - сказал Алиссон.
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