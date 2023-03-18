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Моуриньо назвал фаворита Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Португальский специалист отдает предпочтение своему бывшему клубу.

Моуриньо назвал фаворита Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник итальянской Ромы Жозе Моуриньо очень коротко высказался по поводу главного претендента на триумф в Лиге Чемпионов сезона 2022/23.

"Есть клуб, который близок моему сердцу, и тренер, являющийся моим другом. Реал Мадрид – величественный, Карло Анчелотти – тоже.

Надеюсь, они продолжат в том же духе, чтобы выиграть в финальном матче", – цитирует Моуриньо talkSport. Это португалец сказал перед жребием, когда не знал, что "бланкос" сойдутся с Челси, тоже его бывшей командой.

Еще два экс-клуба Жозе тоже будут играть между собой. Речь идет о Бенфике и Интере, с которыми он работал в 2000 и 2008-2010 годах соответственно.

Напомним, следующие матчи Лиги чемпионов состоятся 11-12 апреля. Реал сыграет против Челси.

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В статье: Жозе Моуриньо Лига чемпионов
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