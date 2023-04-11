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Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

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Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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В третий раз подряд? Ничего страшного, крутое же противостояние! В этому году мы вновь увидим дуэль между "Реалом" и "Челси". Кто окажется сильнее в 2023-м? Есть ли у Лэмпарда козыри в игре против Анчелотти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 12 апреля – в 21:50 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Трансляция Аудио онлайн стрим
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