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Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".
В третий раз подряд? Ничего страшного, крутое же противостояние! В этому году мы вновь увидим дуэль между "Реалом" и "Челси". Кто окажется сильнее в 2023-м? Есть ли у Лэмпарда козыри в игре против Анчелотти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 12 апреля – в 21:50 по киевскому времени.
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