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Реал готов заплатить больше 100 миллионов за Риса Джеймса

Англия
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Игрок является приоритетной целью мадридского клуба

Реал готов заплатить больше 100 миллионов за Риса Джеймса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно намерен усилить позицию правого защитника и уже определился с главной целью. Им стал футболистЧелси" Рис Джеймс, за которого "сливочные" готовы заплатить больше 100 млн евро.

"Реал" хочет сохранить высокий уровень команды, поэтому нуждается в услугах 23-летнего футболиста. Дани Карвахаль, являющийся основным правым защитником мадридцев, часто получает травмы.

Рис Джеймс — воспитанник "Челси". В 21 матче нынешнего сезона на его счету два гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2028 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
Football Insider

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