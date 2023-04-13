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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА выделил четырех лучших игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
На почетное звание претендуют:
- защитник "Интера" Алессандро Бастони - оформил ассист и совершил четыре отбора в игре с "Бенфикой" (2:0);
- нападающий "Реала" Винисиус Жуниор - автор двух голевых передач в матче с "Челси" (2:0), самая высокая скорость - 33,5 км/ч;
- полузащитник "Милана" Браим Диас - пробежал 8,99 км за матч с "Наполи" (1:0), максимальная скорость - 30,6 км/ч;
- футболист "Манчестер Сити" Джон Стоунс - результативная передаче в поединке с "Баварией" (3:0), развил скорость - 31,0 км/ч.
Лучший игрок недели будет выбран методом голосования на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ????️@PlayStationEU | #UCLPOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
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