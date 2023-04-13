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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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УЕФА выделил четырех лучших игроков

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

На почетное звание претендуют:

  • защитник "Интера" Алессандро Бастони - оформил ассист и совершил четыре отбора в игре с "Бенфикой" (2:0);
  • нападающий "Реала" Винисиус Жуниор - автор двух голевых передач в матче с "Челси" (2:0), самая высокая скорость - 33,5 км/ч;
  • полузащитник "Милана" Браим Диас - пробежал 8,99 км за матч с "Наполи" (1:0), максимальная скорость - 30,6 км/ч;
  • футболист "Манчестер Сити" Джон Стоунс - результативная передаче в поединке с "Баварией" (3:0), развил скорость - 31,0 км/ч.

Лучший игрок недели будет выбран методом голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Джон Стоунс Милан Алессандро Бастони Винисиус Джуниор Браим Диас
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