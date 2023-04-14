Лига Чемпионов
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О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса
Краткие итоги еврокубковой недели
На этой неделе мы стали свидетелями матчей четвертьфинала еврокубков. В Лиге Чемпионов чуть не случилось дерби одного украинского города, Бавария потерпела одно из самых больших поражений за последние годы, а итальянцы уверенно шагают в финал. Обо всем этом, а еще про большую трансферную удачу Шахтера рассказывает известный комментатор Роберто Моралес в своем новом влоге на канале UA-Футбол.
- 00:17 – Центральный поединок для украинцев в Лиге Чемпионов
- 02:37 – У Баварии уже нет шансов
- 04:18 – Бенфика оказалась дутым фаворитом.
- 05:30 - Будет ли большое дерби Милана в Лиге Чемпионов?
- 06:23 – Лига Европы: повторение финала Лиги Конференций
- 07:00 – О минимализме Макса Аллегри
- 08:13 – У МЮ комплексы перед испанцами
- 09:32 – Чего ждать от тура в УПЛ – будет ТОП-матч
- 10:32 – Шахтер получил алмаз, который надо отшлифовать
- 12:00 – Готовим новый исторический выпуск
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