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О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса

Лига Чемпионов
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Краткие итоги еврокубковой недели

О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе мы стали свидетелями матчей четвертьфинала еврокубков. В Лиге Чемпионов чуть не случилось дерби одного украинского города, Бавария потерпела одно из самых больших поражений за последние годы, а итальянцы уверенно шагают в финал. Обо всем этом, а еще про большую трансферную удачу Шахтера рассказывает известный комментатор Роберто Моралес в своем новом влоге на канале UA-Футбол.

  • 00:17 – Центральный поединок для украинцев в Лиге Чемпионов
  • 02:37 – У Баварии уже нет шансов
  • 04:18 – Бенфика оказалась дутым фаворитом.
  • 05:30 - Будет ли большое дерби Милана в Лиге Чемпионов?
  • 06:23 – Лига Европы: повторение финала Лиги Конференций
  • 07:00 – О минимализме Макса Аллегри
  • 08:13 – У МЮ комплексы перед испанцами
  • 09:32 – Чего ждать от тура в УПЛ – будет ТОП-матч
  • 10:32 – Шахтер получил алмаз, который надо отшлифовать
  • 12:00 – Готовим новый исторический выпуск

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В статье: канал UA-Футбол
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