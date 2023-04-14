О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса

На этой неделе мы стали свидетелями матчей четвертьфинала еврокубков. В Лиге Чемпионов чуть не случилось дерби одного украинского города, Бавария потерпела одно из самых больших поражений за последние годы, а итальянцы уверенно шагают в финал. Обо всем этом, а еще про большую трансферную удачу Шахтера рассказывает известный комментатор Роберто Моралес в своем новом влоге на канале UA-Футбол.

00:17 – Центральный поединок для украинцев в Лиге Чемпионов

02:37 – У Баварии уже нет шансов

04:18 – Бенфика оказалась дутым фаворитом.

05:30 - Будет ли большое дерби Милана в Лиге Чемпионов?

06:23 – Лига Европы: повторение финала Лиги Конференций

07:00 – О минимализме Макса Аллегри

08:13 – У МЮ комплексы перед испанцами

09:32 – Чего ждать от тура в УПЛ – будет ТОП-матч

10:32 – Шахтер получил алмаз, который надо отшлифовать

12:00 – Готовим новый исторический выпуск