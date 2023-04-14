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Известен игрок недели в Лиге чемпионов. Им стал защитник Манчестер Сити
Обошел Басони, Винисиуса и Диаса
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА назвала игрока недели в Лиге чемпионов – Джон Стоунз. Защитник "Манчестер Сити" отдал голевую передачу в матче с "Баварией" (3:0).
Также Стоунз 4 раза вернул мяч, а 86% его передач оказались точными.
Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора ("Реал") с двумя голевыми передачами, Алессандро Бастони ("Интер") и Браима Диаса ("Милан") с 92% точных передач.
Ответные поединки 1/4 финала пройдут 18-го и 19-го апреля. "Наполи", "Баварии", "Челси" и "Бенфике" придется отыгрывать отставание.
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