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Ключевой игрок Баварии может сыграть против Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Чупо-Мотинг вернулся к тренировкам

Ключевой игрок Баварии может сыграть против Манчестер Сити

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик-Максим Чупо-Мотинг приступил к тренировкам с командой.

Как сообщает Kicker, 34-летний футболист может сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Форвард пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.

В этом сезоне на счету Чупо-Мотинга 17 голов и 4 ассиста в 28 матчах во всех турнирах. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 3:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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Источник:
Kicker

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