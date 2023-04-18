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Ключевой игрок Баварии может сыграть против Манчестер Сити
Чупо-Мотинг вернулся к тренировкам
Фото: twitter.com/FCBayern
Нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик-Максим Чупо-Мотинг приступил к тренировкам с командой.
Как сообщает Kicker, 34-летний футболист может сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Форвард пропустил последние три матча мюнхенцев из-за проблем с коленом.
В этом сезоне на счету Чупо-Мотинга 17 голов и 4 ассиста в 28 матчах во всех турнирах. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 3:0.
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