ЛЧ. Наполи - Милан 1:1 (1:2). Клубный дух победил

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан" 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Осимхен 90+2 - Жиру 43

Нереализованные пенальти: Кварацхелия 82 (вратарь) - Жиру 22 (вратарь)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор 74), Жезус, Руи (Оливера 34), Лоботка, Зелински (Распадори 74), Ндомбеле (Элмас 64), Политано (Лосано 34), Осимхен, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Крунич, Диас (Мессиас 59), Жиру (Ориги 68), Леау (Салемакерс 84)

Предупреждения: Ди Лоренцо 45+6, Оливера 90+2 - Эрнандес 45+1, Маньян 45+5

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Если мы выиграем - навсегда останемся на стенах Неаполя, все станем Марадонами" (Лучано Спаллетти), "Милан" возвращается на свой уровень" (Паоло Мальдини), "для таких матчей я и играю в футбол" (Симон Кьер). В Неаполе не просто играли четвертьфинал Лиги Чемпионов. "Наполи" даже на этой стадии впервые в истории и хотел совершить еще большую историю. "Милан" хотел вернуться в полуфинал впервые за 16 лет и объявить о возвращении славного клуба.

Даже возникало ощущение возобновления славного соперничества с конца 80-х. Когда обе команды доминировали в Италии. По напряжению - точно. Споры, стычки в первом матче неделю назад, взаимные обвинения после него в провокациях, ссора Спаллетти и Мальдини, претензии обеих команд к судейству, новая ненависть неаполитанских болельщиков к Тео Эрнандесу, их вой целую ночь под окнами гостиницы гостей и забрасывание автобуса проклятиями и предметами...

В последние недели обе команды выглядели не очень хорошо. Их результаты не впечатляли, а игра - тем более. Но они просто приносили в жертву Серию А. В частности, ротацией. "Милан" в последнем матче лиги усадил в запас десять игроков стартового состава. А на сегодня бросили все силы. На битву действующего и, скорее всего, будущего чемпиона Италии за вершину, за историю.

В сущности, можно сказать, что "Наполи" провисел весь матч на воротах "Милана". 73:27 по владению мячом и 21:6 по ударам по воротам подтверждают это. Особенно тяжело гостям было в начале каждого из таймов и в концовке матча. Первые 20 минут, например, завершились со счетом 7:0 по ударам по воротам. Правда, по ударам в створ в итоге "россонери" матч даже выиграли. Как и по опасным моментам.

"Везувиани" уж слишком увлекались банальными забросами на вернувшегося после травмы Виктора Осимхена. Перед матчем его чуть ли не объявили будущим спасителем. Вряд ли здоровая подготовка. Также вингеры пытались сами обыграть всех и закрутить из-за пределов штрафной либо с ее угла. Командной игры, как и скорости, у неаполитанцев просматривалось слишком мало. А миланцы, как и в первом матче, забили нужный гол благодаря ускорению.

Ключевые моменты матча: въезд Руи в Леау и плохой пенальти Жиру. Затем Леау включил турбо-двигатель, выложил Оливье, и тот все же забил свой второй гол в 11-ти последних матчах. Мало, но вовремя. В обороне Леау выполнял опасный подкат, но арбитры промолчали. Сомнительное решение. Свистнули уже в концовке матча за попадание Ди Лоренцо в руку Томори. Но Кварацхелия пробил лишь немногим лучше Жиру. А удара головой Осимхена с навеса Распадори не хватило.

Кроме этого? Удар Жиру с разворота в первом тайме, отбитый ногой Мерета. И два прорыва Кварацхелии в левой части штрафной в начале второго. Удары вышли неточными.

Итак, "Милан" в полуфинале Лиги Чемпионов впервые за 16 лет. Возвращается туда, где по статусу, по истории клуба, должен быть. В обоих матчах против "Наполи" он сидел в обороне, но она отработала отлично. Отлично отработал тактически Стефано Пиоли. Во всех трех апрельских матчах против этого соперника. 4:0, 1:0 и 1:1 как победа. Ну и аура клубной истории отработала. Лига Чемпионов остается турниром традиций, грандов, громких имен.