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Тьяго Силва после проигрыша Реалу: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов

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Бразилец дал послематчевый комментарий

Тьяго Силва после проигрыша Реалу: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" Тьяго Силва прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. Лондонский клуб проиграл "Реалу" по сумме двух матчей (0:2, 0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я думаю, что первый шаг сделан. Неправильный шаг, но он сделан. Мы не можем обвинять менеджеров, если мы не берем на себя ответственность. Это тяжелый период для "Челси", с большим количеством нерешительности. Смена владельца, приход новых игроков – нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что это не соответствовало размеру отряда.

Положительным моментом является то, что в команде есть отличные игроки, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут недовольны. Всегда найдется кто-то расстроенный, потому что не каждый может играть. Менеджер может выбрать только 11 игроков в стартовый состав из 30-ти с чем-то – это тяжело. Некоторые не могут попасть в команду, мы подписали восемь игроков в январе, нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки.

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Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. У меня остался всего год до конца моего контракта, и моя карьера подходит к концу. Это очень грустный день. Но я думаю, что мы должны продолжать работать над тем, чтобы выиграть как можно больше матчей до конца сезона", – сказал Тьяго.

В сентябре футболисту исполнится 39 лет.

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В статье: Тьяго Силва Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
Goal

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