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Лаутаро ставит точку. Интер снова вышел вперед в матче с Бенфикой - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Отыгрывать лиссабонцам нужно уже три мяча

Лаутаро ставит точку. Интер снова вышел вперед в матче с Бенфикой - ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед. Классная атака, с центра на фланг с прострелом на ближнюю, где Лаутуро Мартинес и замкнул.

2:1, противостояние можно закрывать.

Гол Мартинеса:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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