Лаутаро ставит точку. Интер снова вышел вперед в матче с Бенфикой - ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед. Классная атака, с центра на фланг с прострелом на ближнюю, где Лаутуро Мартинес и замкнул.

2:1, противостояние можно закрывать.

Гол Мартинеса: