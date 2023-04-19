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Лаутаро ставит точку. Интер снова вышел вперед в матче с Бенфикой - ВИДЕО
Отыгрывать лиссабонцам нужно уже три мяча
фото - Getty Images
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер снова вышел вперед. Классная атака, с центра на фланг с прострелом на ближнюю, где Лаутуро Мартинес и замкнул.
2:1, противостояние можно закрывать.
Гол Мартинеса:
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