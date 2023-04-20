Лига Чемпионов
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УЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов
Кто ваш фаворит?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал четырех игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В список вошли:
- форвард "Милана" Оливье Жиру - поразил ворота "Наполи" (1:1);
- нападающий "Реала" Родриго - забил "Челси" (2:0);
- а также игроки "Интера" Николо Барелла и Хоакин Корреа - 1-й и 3-й гол в ворота "Бенфики" (3:3).
Проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно по ссылке.
Barella, Giroud, Correa, Rodrygo...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
Who scored your goal of the week❓#UCLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/sPErGRTFba
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