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УЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов

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УЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал четырех игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В список вошли:

  • форвард "Милана" Оливье Жиру - поразил ворота "Наполи" (1:1);
  • нападающий "Реала" Родриго - забил "Челси" (2:0);
  • а также игроки "Интера" Николо Барелла и Хоакин Корреа - 1-й и 3-й гол в ворота "Бенфики" (3:3).

Проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно по ссылке.

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В статье: Оливье Жиру Родриго Реал (Мадрид) Интер (Милан) Милан Хоакин Корреа Николо Барелла
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