УЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четырех игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В список вошли:

Проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно по ссылке.

Barella, Giroud, Correa, Rodrygo...



Who scored your goal of the week❓#UCLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/sPErGRTFba