Вальверде: До матча с Манчестер Сити три дня? Я смертельно устал

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде рассказал об усталости после победного финала Кубка Испании с "Осасуной" (2:1).

"До матча с "Манчестер Сити" три дня? Я не знаю, как мы будем это делать. Я чувствую себя смертельно уставшим! Я очень устал, очень", - говорит игрок.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", пройдет во вторник, 9 мая, в Мадриде.