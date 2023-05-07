  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вальверде: До матча с Манчестер Сити три дня? Я смертельно устал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вальверде: До матча с Манчестер Сити три дня? Я смертельно устал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игрок нуждается в восстановлении после прошлых игр

Вальверде: До матча с Манчестер Сити три дня? Я смертельно устал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде рассказал об усталости после победного финала Кубка Испании с "Осасуной" (2:1).

"До матча с "Манчестер Сити" три дня? Я не знаю, как мы будем это делать. Я чувствую себя смертельно уставшим! Я очень устал, очень", - говорит игрок.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", пройдет во вторник, 9 мая, в Мадриде.

По теме
yellow-arrow
Бернарду Силва: В этом году в матчах с Реалом постараемся сделать все по-другому
yellow-arrow
Милан - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде