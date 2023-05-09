Милан – Интер. АУДИО онлайн трансляция первого матча полуфинала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок между "Миланом" и "Интером" в полуфинале главного клубного европейского турнира.

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Миланское дерби, да еще и в полуфинале Лиги чемпионов – это просто невероятно. В текущем сезоне "нерадзурри" забрали у "россонери" Суперкубок, однако в чемпионате паритет, сперва победил "Милан", а затем уже "Интер". Как сложится новая глава противостояния? На какие вопросы ответит первый матч? Узнаем совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 мая – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец