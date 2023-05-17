Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами

Несмотря на то, что Кевин Де Брюйне и Тибо Куртуа знакомы еще со времен совместного пребывания в академии "Генка" и сегодня лидеры сборной Бельгии, между обоими футболистами сформировались непростые отношения. Причиной напряжения послужила девушка, это стало известно широкой публике в 2014-м и до сих пор вызывает повышенный интерес.

Каролина Лийнен встречалась с Кевином, но тот изменил ей с лучшей подругой. В ответ девушка, приехав однажды в Мадрид, изменила ему с Тибо, заявив, что голкипер дал ей то, чего от Де Брюйне она так и не дождалась.

Кароліна Лійнен, фото - carlijnen/Instagram

Поэтому стоило Кевину Де Брюйне сравнять счет во встрече между "Реалом" и "Манчестер Сити" неделю назад, как фанатское коммьюнити вернулось к давней теме. Мы же еще раз отмечаем, что полузащитник уже не впервые поражает ворота Куртуа - собственно, рассказываем когда и как это происходило.

Гол в матче "Челси" - "Манчестер Сити" - 0:1, 7 тур АПЛ, 30 сентября 2017 года

В кампании 2016/17 Хосеп Гвардиола откровенно провалился - многие ожидали от каталонца успешного дебюта в Англии, но не получили ни одного трофея. Так что начало нового сезона имело для тренера особое значение и Де Брюйне помогло в обеспечении блестящих показателей.

Примечательно, что в матче с Ливерпулем (5:0) плеймейкер оформил два ассиста, а в следующем туре с Уотфордом (6:0) добавил еще один пас. Можно сказать, что к действующему чемпиону страны "Челси" бельгиец подошел в отличном настроении. Что касается Тибо, то вот он не очень поражал - об этом свидетельствовало поражение от "Бернли" (2:3), а также проблемы в борьбе с "Тоттенгэмом" (2:1) и "Лестером" (2:1).

И "Сити" переиграл соперника по всем ключевым компонентам. Лондонцы, руководствуясь оборонной установкой Антонио Конте, мало атаковали (4 удара против 17-ти), сознательно отдали пространство (только 38% владения), однако не предвидели, столь крутым и заряженным будет выглядеть Де Брюйне. Полузащитник постоянно нагружал штрафную "пенсионеров", классно взаимодействовал с Давидом Силвой, Рахимом Стерлингом и Габриэлем Жезусом и сам не стеснялся избивать.

Как следствие, на 67 минуте муки "Челси" закончились - Кевин получил мяч от Жезуса, приблизился к штрафной и бильярдным выстрелом попал в правый от себя угол. Куртуа прыгнул, но все напрасно – такое не берется.

Доминантный стиль "Сити" задушил хозяев и дал понять – Пеп учел прошлые ошибки. Совершенно не удивительно, что на финише дистанции его команда набрала рекордные 100 очков, причем сделала это первой в истории в АПЛ. Добрая доля этих заслуг лежит и на плечах Кевина.

Гол и ассист в матче "Реал" - "Манчестер Сити" - 1:2, 1/8 ЛЧ, 26 февраля 2020 года

Когда в 2018-м Куртуа перебрался в мадридский "Реал", Де Брюйне спросили, что он думает по этому поводу. Плеймейкер не подбирал слова и ответил жестко: "Рад, что он покинул "Челси", ведь в Англии должны играть лучшие". В феврале 2020-го исполнители пересеклись в Лиге чемпионов, где возник возможность ответить друг другу.

Накануне "сливочные" переживали спад - сначала настроение испортила "Сельта" (2:2), далее последовал проигрыш в гостях от "Леванте" (0:1). Потеря лидерства в Примере и вылет из Кубка Короля (правда, Куртуа остался в запасе и 4 мяча пропустил Альфонсо Ареоля) говорили о трудностях.

"Сити" приехал в статусе фаворита, однако не в идеальном состоянии – на дворе стоял февраль, но гонка в АПЛ была фактически завершена. "Ливерпуль" опережал "голубую луну" на 22 очка, поэтому Гвардиола полностью сконцентрировался на международной арене. Относительно Кевина, он находился в хороших кондициях - за неделю до вояжа в Мадрид полузащитник покуражился против "Вест Гэма" (2:0), организовав и гол, и передачу.

На "Бернабеу" "горожане" взялись хозяйничать чуть ли не в дебюте - на 21 минуте Де Брюйне отдал роскошный разрезной пас на Жезуса, бразилец "накрутил" Варана, но Куртуа "читал" ситуацию. Еще один потенциально опасный момент произошел под занавес тайма - бельгиец подал угловой, мяч долетел до Габриэла и тот открыл бы счет, если бы не правильный выбор позиции Серхио Рамоса.

Несмотря на то, что "Реал" забил за полчаса до конца основного времени (постарался Иско), "Сити" не остановился и именно благодаря Де Брюйне качнул чашу весов. На 78 минуте игрок обманул сразу трех защитников, развернулся и навесил прямо на голову Жезуса - 1:1. Еще через 4 минуты была поставлена вкусная точка – Карвахаль срубил Стерлинга и Кевин продемонстрировал точность за исполнение пенальти. Спокойно, взвешенно, убийственно – Куртуа вообще ориентировался на противоположный угол.

Это был год, когда сезон оборвался коронавирусом - следующий поединок был проведен в августе. "Манчестер" легко добил оппонента (2:1), воспринимался соискателем победы в турнире, но сенсационно спасал перед "Лионом". Тогда гола КГБ не хватило.

Гол и ассист в матче "Манчестер Сити" - "Реал" - 4:3, 1/2-я ЛЧ, 26 апреля 2022 года

В 2022 команды пересеклись в лучшем состоянии, чем раньше. "Городяне" лидировали в АПЛ с 1 очком преимущества над "Ливерпулем" (зато семиматчевой беспроигрышной серией), в двух последних встречах разгромили "Брайтон" и "Уотфорд" с общими 8:1, а в ЛЧ дома уступили еще весной 2018-го. Де Брюйне тоже принял фантастическую форму - с начала марта огорчил "Манчестер Юнайтед", "Бернли", "Ливерпуль", вышеупомянутых "чаек" с "шершнями" и таким образом зафиксировал 8 результативных действий по системе "гол плюс пас".

"Реал" почти снял вопрос о чемпионской гонке (в конце концов, 30 апреля подопечные Анчелотти уничтожили "Эспаньол" 4:0 и стали недосягаемыми для "Барселоны"). Если не считать 0:4 в Эль Класико, то "сливочные" не знали вкуса поражения в Ла Лиге с начала января - за это время Куртуа выдал 6 "сухарей" и пропустил 12 мячей. Потому фанаты с нетерпением ждали поединка и смело назвали его скрытым финалом (особенно на фоне другой пары "Ливерпуль" - "Вильярреал").

Все мы помним, чем подытожилась перестрелка на "Этихаде" - соперники порадовали 7 точными выстрелами. 4:3 на табло - просто "вау", но не забывайте, кто заложил фундамент феерии. На второй минуте Рияд Марез оттянул на себя несколько защитников и навесом нашел Де Брюйне; одноклубник не колебался ни секунды и уже в падении прошил левый угол - Тибо угадал траекторию, но как такое взять?

На одиннадцатой минуте "Сити" шокировал второй раз - Фил Фоден приблизился к угловому флажку, повернул круглого Кевина, а тот совершил прострел. Акцентируем внимание на коллективной ошибке Дани Карвахаля, Тони Крооса и Давида Алабы – испанец не доработал в прессинге, немец отпустил ситуацию, лишь махнув ногой, а австриец не заблокировал Жезуса. Габриэл развернулся – 2:0. Кто же знал, что после такого шквала "Реал" придет в себя и сделает камбек на "Сантьяго Бернабеу".

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На прошлой неделе с финальным свистком Де Брюйне и Куртуа тепло поздравили друг друга и обнялись. Похоже, что их конфликт ушел в небытие, но это не значит, что эти ребята не продолжат вражду на поле.