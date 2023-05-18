Определились оба финалиста Лиги чемпионов в сезоне-2022/23: Интер сыграет с Манчестер Сити

"Манчестер Сити" разгромил "Реал" (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Гвардиола вывел "горожан" во второй финал "ушастого" в истории клуба.

В главном поединке сезона подопечные Пепа встретятся с "Интером" 10-го июня. "Манчестер Сити" продолжает бороться в трех турнирах и имеет шансы оформить требл.

"Интер" же борется за место в Лиге чемпионов в Серии А, а также сыграет в финале Кубка Италии с "Фиорентиной" 24-го мая.

"Интер" в плей-офф прошел "Порту" (1:0), "Бенфику" (5:3) и "Милан" (3:0). "Ман Сити", в свою очередь, обыграл "Лейпциг" (8:1), "Баварию" (4:1) и "Реал" (5:1).